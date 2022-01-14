الأهلي طرابلس يعزز صفوفه بالمهاجم “أنيس السلتو”

عزز النادي الأهلي طرابلس صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تعاقده مع المهاجم أنيس السلتو، قادماً من الفتح الرباطي المغربي.

وتوصلت اللجنة التسييرية لاتفاق مع المهاجم الدولي لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، حيث سيباشر السلتو مشاركته رفقة الأهلي في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز، التي ستنطلق في شهر فبراير القادم.

ويُعد السلتو التعاقد الثالث للأهلي طرابلس في هذه الفترة، حيث أعلن النادي سابقاً انضمام الأردني محمد أبوزريق قادماً من الرمثا الأردني، كذلك محمد الترهوني الذي عاد لصفوف الفريق بعد تجربة احترافية في مصر.

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