دارنس يفسخ عقد مدربه بالتراضي

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فسخ مجلس إدارة بنادي دارنس الجمعة عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي زياد التومي.

وجاء فسخ عقد زياد التومي بالتراضي بين الطرفين.

وقررت ادارة دارنس فك الارتباط بالتومي عقب خسارة فريقها الخميس امام التعاون. بهدفين دون رد على ارضية ملعب احدابيا لحساب المرحلة الثامنه من منافسات المجموعة الاولى. للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وكلفت ادارة نادي دارنس المساعد خالد ساسي، بمهمة تدريب الفريق خلال مرحلة الذهاب. ومن ثم التعاقد مع مدرب لمرحلة الاياب.

وفي أخر أخبار الدوري الليبي كبد فريق الأهلي بنغازي ضيفه الأخضر أول خسارة هذا الموسم. حين تغلب عليه 2-0 الجمعة على ملعب شهداء بنينا في قمة مباريات الجوله 8 للدوري الليبي الممتاز.

تقدم الأهلي بهدف الواعد فاضل سلامة في الدقيقة 45+1 وضاعف أكرم الزوي النتيجة في الدقيقه 74.

ونجح الجزارة في تسجيل 8 انتصارات متتالية بينما مني الأخضر بخسارته الأولى بعد 8 مباريات.

وكاد الأخضر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية من رأسية لأحمد كراوع تصدى لها الحارس مراد الوحيشي باقتدار.

وحاول أصحاب الأرض الوصول لشباك الأخضر في الدقيقة 35 لكن كرة أكرم الزوي أبعدها المدافع مصطفى حمزة إلى الركنية.

وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه استفاد فاضل سلامة من خطأ المدافع المالي تراوري ووضع كرة بورقيقة الطويله في شباك حارس الأخضر رضوان توفيق.

وعاد الأهلي لتهديد مرمى الأخضر في الدقيقة 67 بتسديدة للاعب ربيع اللافي لكن كرته تصدى لها مدافع وحولها للركنية.

ومن جديد نجح الأهلي في زيارة شباك الأخضر في الدقيقه 74 بعد كرة عرضية متقنه بشكل كبير من اللاعب فاضل سلامة وضعها أكرم الزوي في مرمى أبناء البيصاء ضمن بها نقاط المباراة لفريقه.

وبهذا الفوز عزز الأهلي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 24 نقطة وتجمد رصيد فريق مدينة البيضاء عند 19 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.