شباب الجبل يتعادل مع خليج سرت في “الممتاز”

انتهت مباراة فريقي خليج سرت وضيفه شباب الجبل بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل جانب، لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

شوط المباراة الأول؛ انتهى بالتعادل السلبي، وفي الحصة الثانية تقدم الضيوف في النتيجة عن طريق الإيفواري ادجا نجوبو.

وأدرك خليج سرت التعادل عن طريق لاعبه المبروك الرحال؛ ليعود الشباب ويتقدم مجددًا عن طريق جلال الزوي.

وفي الوقت بدل الضائع؛ تمكن خليج سرت من خطف التعادل من علامة الجزاء بواسطة بصير الكرامي، الذي رفع رصيد فريقه للنقطة الثالثة في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، بينما وصل شباب الجبل للنقطة السابعة في المركز الثامن.

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