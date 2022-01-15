تألق ” سلامة ” يوسع فارق الصدارة مع الأخضر

بنغازي 15 يناير 2022 (وال) _ وسع الأهلي فارق صدارة المجموعة الأولى لـ ( 5 ) نقاط، عقب تفوقه على أقرب ملاحقيه الأخضر بثنائية نظيفة، وذلك لحساب الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة ذاتها من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

ويدين الأهلي في هذه المباراة التي جرت – أمس الجمعة – وتوسطها الحكم ( السنوسي الحبيب )، إلى تألق وبروز لاعبه الصاعد ( فاضل سلامة ) ، والذي أثبت أن موقعة في الجناح الأيمن أفضل بكثير من إشراكه كمدافع أيمن، إضافة إلى أن المدرب الكرواتي ( ردان غاسانين )، ظهر عليه الاعتماد الكلي في هذا اللقاء على ( فاضل سلامة )، وعلى انطلاقاته السريعة.

سجل الأهداف

وتكفل ( فاضل سلامة ) الذي لم يتعدى من العمر الـ 20 ربيعاً، بالحلول، حيث جعل الأهلي لم يتأثر بغياب النيجيري (أيفيونغ)، ومستغلاً حالة الرقابة الدفاعية التي كانت ملاصقة لزميلة هداف الدوري التونسي (هيثم الجويني )، لاسيما نجح ( فاضل سلامة ) من فك شفرة الأخضر الأكثر تهديفاً بالمجموعة، وثاني أفضل فريق دفاعياًٍ.

ومن كرة طويلة أرسلها المدافع الأيسر (جمعة بورقيقة )، متعدية المدافع الكاميروني ( محمد تراوري )، ليظهر ( فاضل سلامة ) بانطلاقة سريعة،وخروج من مكان غير منظر، ليخطف الكرة ويضعها داخل شباك ( رضوان توفيق ) بطريقة جميلة، واضعاً فريقه في المقدمة، وواضعاً الأخضر في ورطة.

وعلى الرغم من تدخل مدرب الأخضر التونسي ( سمير شمام )، و إشراكه للمهاجم ( على أمادو )، ليكون خط المقدمة متكون من ثلاثي تمثل في الأنغولي ( آري بابل )، و ( أحمد كراوع ) بالإضافة إلى البديل ( علي أمادو )، إلا أن التمركز الدفاعي للأهلي فرض نفسه وذاته على مهاجمي الأخضر، مستخلصاً كل الكرات أخطاء ودون إنذارات.

في المقابل، ظهر واضحاً أن مدرب الأهلي الكرواتي ( رادان غاسانين ) عرف جيداً مع دراسة شديدة، أن خطورة الأخضر تكمن في الجهة اليسرى، والمتمثلة في ( المهدي الكوت ) ، و الأنغولي ( آري بابل )، لاسيما أن مدرب الأهلي ( رادان ) نجح في شل حركة الجهة اليسرى، بإشراكه كمدافع أيمن ( أبوبكر بوعقيلة ) وأمام بتحركات عكسية سريعة نجم اللقاء ( فاضل سلامة ).

هذا وحملت الدقيقة (73) الجديد للأهلي، بعدما انطلق صاحب الهدف الأول في مشهد سريعة الأوتار من الجهة اليمنى، متعدياً بتلك السرعة والمجهود المدافع الإيسر المهدي الكوت ، مهدياً عرضية مثالية لزميلة ( أكرم الزوي )، والذي بدوره لم يتردد في إيداع الهدية داخل شباك ( رضوان توفيق )، لتنتهي بعدها المقابلة بثنائية أهلاوية.

طاقم التحكيم

يذكر أن هذه المقابلة قادها طاقم تحكيم متكون من حكم وسط ( السنوسي الحبيب )، وبمساعدة كل من ( محمد العريبي ) مساعد أول،و( إبراهيم فرج ) مساعد ثان، و( عماد أخريش ) حكماً رابعاً، والدولي الأسبق ( محمد الشلماني ) مراقباً للمباراة،يشار إلى أن حكم اللقاء ( السنوسي الحبيب ) قد أشهر الكرت الأصفر في مناسبتان، كانت من نصي لاعبا الأهلي ( حامد الثلبة ) في الدقيقة (18)، و ( أبوبكر بوعقيلة ) في الدقيقة (80).

وبهذا الفوز، حقق الأهلي فوزه الثامن توالياً بالدوري الليبي، متسيداً زعامة المجموعة الأولى برصيد (24) نقطة، فيما لم يفلح الأخضر ثاني الترتيب في عبور المتصدر، ليتجمد رصيده عند النقطة (19). (وال _ بنغازي) س أ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال