بوروسيا دورتموند يدكّ شباك فرايبورغ بخماسية في البوندسليغا

فاز بوروسيا دورتموند على نظيره فرايبورغ بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب سيجنال ايدونا بارك، لحساب الجولة 19 من الدوري الألماني.

سجل توماس مونييه هدفَي التقدم لبوروسيا دورتموند عند الدقيقتين 14 و29، ثم خطف إيرلينج هالاند الهدفين الثالث والرابع عند الدقيقتين 45 و75، قبل أن يوقّع محمود داوود على الخماسية في الدقيقة 86.

بهذا الانتصار؛ رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني ، فيما توقف رصيد فرايبورغ عند النقطة الثلاثين في المركز الرابع.

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