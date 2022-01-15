أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد انطلاق الدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وينطلق الدور ثمن النهائي ابتداء من اليوم السبت، وينتهي يوم الأربعاء القادم، وسيواجه ريال مدريد إلتشي في دور الـ16، بينما يصطدم برشلونة بمنافسه أتلتيك بلباو، في حين سيواجه أتلتيكو مدريد نظيره ريال سوسيداد.

مواعيد دور الـ16 لبطولة كأس الملك:

السبت 15 يناير 2022

ريال مايوركا × إسبانيول

خيخون x قادش

جيرونا × رايو فاليكانو

ريال بيتيس × إشبيلية

الأحد 16 يناير 2022

أتلتيكو بالياريس × فالنسيا

الأربعاء 19 يناير 2022

ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد

الخميس 19 يناير 2022

إلتشي × ريال مدريد

أتلتيك بلباو × برشلونة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية