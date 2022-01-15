الهلال يهزم التحدي ويعزز مركزه بالترتيب الرابع للمجموعة الأولى بالدوري الليبي

أخبار ليبيا24

تغلّب الهلال اليوم السبت على جاره التحدي بهدفين لهدف على ملعب شهداء بينينا، وذلك في الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وبادر الفهود بالتسجيل بهدف لأحمد العبار في الدقيقة 20، لكن الايفواري صوماليا باكايوكو أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 49.

وبعد التعديل استطاع الهلال من تحقيق الفوز، بدعما اقتنص أسامه بلعيد هدف الفوز لأبناء طارق ثابت في الدقيقة 72 .

وبهذا الفوز نجح أنباء طارق ثابت في تسجيل انتصاره الخامس هذا الموسم والثالث على التوالي، ما يمكنه من المنافسة على إحدى مقاعد الدور السداسي. بينما تكبد التحدي خسارته الخامسة، مواصلا مبارياته دون انتصار للجولة الخامسة تواليا.

وارتفع رصيد الهلال لـ 14 نقطة وضعته في الترتيب الرابع للمجموعة الأولى. أما التحدي فقد تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز ما قبل الأخير للمجموعة .