في مباراة مثيرة.. الهلال يقلب الطاولة على التحدي

حقق فريق الهلال الفوز على جاره التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، وعلى أرضية ملعب شهداء بنينا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم التحدي بهدف وحيد سجله اللاعب أحمد العبار في الدقيقة الـ20، ثم أدرك الهلال التعادل بأقدام العاجي إسماعيل بكايوكو، وسجل اللاعب أسامة بالعيد هدف الفوز للهلال في الدقيقة 72.

يُذكر أن فريق الهلال رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد التحدي عند النقطة الخامسة في المركز قبل الأخير في ترتيب المجموعة الأولى.

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