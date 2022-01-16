الاتحاد يتعاقد مع “الكوكي” لتدريب الفريق الأول

أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسمياً مع المدرب التونسي محمد الكوكي، من أجل الإشراف على تدريبات الفريق الأول بالنادي خلفاً للإيطالي جوزيبي سانينو.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عن وصول المدرب الكوكي صاحب الـ46 عاماً إلى مدينة طرابلس، ومن المقرر أن يبدأ أول حصة تدريبية مع الفريق حامل اللقب، خلال هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد يتصدر ترتيب مجموعته الثانية في الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، وأيضاً نجح الفريق مع المدرب السابق جوسيبي سانينو في التأهل إلى دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي.

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