” باكا ” و ” بلعيد ” يمنحان الهلال فوزاً مهماً على التحدي

بنغازي 16 يناير 2022 (وال) _ قلب فريق الهلال تأخره أمام التحدي من هدف إلى هدفين، وذلك لحساب الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

ونجح الهلال في هذه المباراة التي جرت – أمس السبت – وتوسطها الحكم (خليل سنان )، من قلب الموازين و الطاولة على التحدي، والذي بدوره فرض أسلوب الهجمات المرتدة في أكثر من مناسبة، مصحوبة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء ، لاسيما أن الهلال إنهاء النصف الأول متأخراً.

تصويبة يسارية

وبدأ التحدي النصف الأول مهاجماً معتمداً على سرعة لاعبه ( أحمد العبار ) ، و حركة مهاجمه ( أحمد مكاري ) بين مدافعي الهلال، وعند الدقيقة الـ 7 ذهبت تصويبة ( أحمد العبار ) فوق خشبات الحارس ( خالد المسماري )، ومن ثم ظهر الحارس ذاته في الدقيقة (10) ليبعد تصويبة المهاجم ( أحمد مكاري ).

وشهدت الدقيقة ( 20 ) هدف التحدي الوحيد، والذي كان بتصويبة يسارية قوية من الجهة اليمنى، أطلقها (أحمد العبار )، أستقرت في الزاوية العليا اليمنى للحارس ( خالد المسماري )، لتعل التصويبة عن ولادة أول أهداف اللقاء، وبه تنتهي مجريات الشوط الأول.

في الشوط الثاني، كان لازاماً على مدرب الهلال التونسي ( طارق ثابت ) المطالبة من لاعبيه التقدم أكثر نحو مرمى التحدي ( حسن المجبري )، وبعد ضغط مباشر ، تمكن العاجي ( أسماعيل باكايوكو ) من تعديل النتيجة، وذلك برأسية متقنة في الدقيقة (49)، مستفيداً من عرضية زميله ( أسامة بلعيد ).

هذا وشهد الدقيقة ( 60 ) تألقاً لحارس التحدي ( حسن المجبري )، والذي بدوره أبعد تسديدة اللاعب ( طارق السعيطي ) بعيداً عن مرماه، ومع مطلع الدقيقة (71) ومن مجهود فردي استطاع ( أسامة بلعيد ) الدخول داخل منطقة جزاء التحدي ، وبفاصل مهاري راوغ حارس المرمى ، واضعاً بذلك كرته داخل شباك التحدي.

وبهذا الفوز رفع الهلال رابع الترتيب رصيده من النقاط إلى ( 14 ) نقطة ، بينما تجمد رصيد التحدي عند النقطة ( 5 ) محتلاً المرتبة التاسعة على لائحة سلم ترتيب المجموعة الأولى.

طاقم التحكيم والإنذارات

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة قادها طاقم تحكيم متكون من ( خليل سنان ) حكم ساحة، بمساعدة كل من ( عبد العزيز الأزيرق ) مساعد أول، و ( فيصل بن علي ) مساعد ثان، ( ومحمد العبدلي ) حكماً رابعاً، فيما راقب المباراة المراقب ( عبد العزيز الشريف ).

يذكر أن حكم الوسط ( خليل سنان ) قاد بإشهار الكرت الأصفر في ( 5 ) مناسبات ، منها إثنان للتحدي كانت من نصيب ( عصام الجمل )، والكاميروني ( جونيور )، بينما نال الهلال عدد ( 3 ) كروت صفراء لـ ( مجدي أرطيبة ، و عادل الزوي ، والعاجي باكايوكو ). (وال _ بنغازي) س أ / ه ع

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