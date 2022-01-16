السويحلي يشدد الخناق على الاتحاد بفوزه على أبوسليم

مصراتة 16 يناير 2022 (وال) _ شدد فريق السويحلي الخناق على حامل اللقب الدوري الليبي الاتحاد، عقب تفوقه على ضيفه أبو سيلم بنتيجة هدفان مقابل هدف، وذلك لحساب الأسبوع الثامن من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب مصراتة الدولي.

وتمكن السويحلي في هذه المباراة التي جرت – أمس السبت – وقادتها صافرة الحكم ( نصيب الهواري )، من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بنتيجة هدف دون رد، جاء من تصويبة قوية أطلقها ( محمد المنقوش ) من خارج منطقة الجزاء، مستفيداً من الركنية التي لعبها زميلة ( أنس كحول )، وذلك في الدقيقة ( 24 ).

وعند الدقيقة (55) ومن هجمة عكسية للسويحلي، أستغل اللاعب ( فراس شليق ) خطأ المدافع ( سيف جدور )،الذي لم يفلح في إرجاع الكرة لحارس مرماه بالشكل السليم ، ليتمكن المتسبب في الضغط الهجومي ( فراس شليق ) من توقيع ثاني الأهداف.

وأحتسب حكم اللقاء ( نصيب الهواري ) في الدقيقة ( 74) ركلة جزاء لفريق أبوسليم، وذلك بعد عرقلة المهاجم ( محمد الغنودي ) من قبل المدافع ( فرج كوبا ) ، ليتقدم ( محمد الغنودي ) للركلة الجزاء مقلصاً الفارق إلى هدف، لتنتهي بعدها المقابلة على واقع هدفان مقابل هدف.

وتجدر الإشارة إلى أن السويحلي بهذا الفوز رفع رصيده من النقاط إلى ( 14 ) نقطة مشدداً الخناق على متصدر المجموعة الثانية الاتحاد، فيما بقي أبوسليم برصيد (10) نقاط محتلاً سادس الترتيب. (وال _ مصراتة) س أ / ه ع

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