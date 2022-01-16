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ضمن منافسات الأسبوع الثامن.. السويحلي يتغلب على ضيفه أبوسليم

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق السويحلي من الفوز على نظيره أبوسليم، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة الرياضية مصراتة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.

وتقدّم السويحلي في التسجيل عن طريق نجمه محمد المنقوش، ثم أضاف اللاعب فراس شليق الهدف الثاني لفريق مدينة مصراتة، بعد ذلك قلّص مهاجم أبوسليم محمد الغنودي الفارق من علامة الجزاء.

الجدير بالذكر أن فريق السويحلي تقدّم إلى المرتبة الثانية بعد هذا الفوز، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمّد رصيد أبوسليم عند النقطة العاشرة في المركز السادس في ترتيب المجموعة الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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