الاتحاد يواجه الأولمبي الاثنين بملعب أبوسليم

تقام غدا الاثنين لحساب المجموعة الثانية مبارتان، تجمع الأولى فريق الاتحاد بفريق الأولمبي ويستضيف في الثانية فريق الاتحاد المصراتي فريق المدنية بملعب مصراتة.

فريق الاتحاد صاحب صدارة فرق المجموعة الثانية سيسعى في مباراته أمام الأولمبي للفوز بنقاط المباراة الثلاث لضمان فارق مريح بينه وبين فريق السويحلي وصيف المجموعة؛ فيما سيبحث فريق الأولمبي صحبة مدربه الجديد التونسي منير إشبيل، عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد خساراته لمباراتين على التوالي؛ وفي المباراة الثانية يأمل فريق الاتحاد المصراتي تحقيق الفوز أمام فريق المدينة للاقتراب من فرق صدارة المجموعة؛ في حين سيدخل فريق المدينة إلى المباراة بخيار الفوز لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد.

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