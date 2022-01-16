الثلاثاء انطلاق منافسات تفادي الهبوط لدوري الكرة الطائرة

تنطلق الثلاثاء المقبل بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، منافسات تفادي الهبوط للدوري الليبي للكرة الطائرة.

حيث سيتنافس ستة أندية، وهي النصر والمروج عن المنطقة الأولى، والبشاير والأفريقي زليتن عن المنطقة الثانية، ومن المنطقة الثالثة العروبة والوحدة الويفات.

وستقام المنافسات من مرحلة واحدة فقط؛ حيث سيبقى في دوري الأولى صاحبا الترتيبين الأول والثاني، ويهبط مباشرة إلى الدرجة الثانية صاحبا الترتيبين الخامس والسادس، أما صاحبا الترتيبين الثالث والرابع، فينتظران الفرق المتأهلة من الدرجة الثانية للتنافس على آخر بطاقتين للعب في الدرجة الأولى الموسم القادم.

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