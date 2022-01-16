محمد صلاح يقود مصر لتحقيق أول فوز في الكان

نجح المنتخب المصري في استعادة توازنه، وتحقيق فوز ثمين على غينيا بيساو بهدف نظيف، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

ويدين المنتخب المصري بالفوز لمحمد صلاح، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 69 من المباراة، بعد تلقي عرضية مثالية من عمر السولية ، والتي حولها مباشرة بيسراه في شباك المنتخب الغيني.

وبهذه النتيجة، رفعت مصر رصيدها إلى النقطة الثالثة في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف نيجيريا المتصدرة بست نقاط ، فيما ظل المنتخب الغيني برصيد نقطة وحيدة في المركز الثالث.

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