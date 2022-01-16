نهاية أزمة المصنف الأول.. “ديوكوفيتش” يغادر أستراليا بعد إلغاء تأشيرته

غادر “نوفاك ديوكوفيتش” لاعب التنس الصربي أستراليا اليوم الأحد بعدما أيدت المحكمة الاتحادية قرار الحكومة الأسترالية بإلغاء تأشيرته لتضع حداً لأيام من الإثارة بشأن قوانين البلاد الخاصة بالتطعيم وموقفه المعارض-وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد أيدت بإجماع 3 قضاة قرار الحكومة لتنهي آمال “ديوكوفيتش” في حصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى خلال أستراليا المفتوحة التي تنطلق غداً الاثنين وسط حالة من الغضب من عائلته ومشجعيه.

ذهب ديوكوفيتش -بعد ذلك بساعات- إلى المطار في ملبورن الأسترالية واصطحبه الضباط هو وفريقه من صالة رجال الأعمال إلى البوابة، حيث استقل رحلة طيران الإمارات المتجهة إلى دبي.

وأعرب ديوكوفيتش بعد قرار المحكمة عن خيبة أمله لعدم مشاركته في البطولة وقال في بيان تمنى فيه التوفيق للبطولة إنه يحترم قرار المحكمة وسيتعاون مع السلطات المعنية فيما يتعلق برحيله عن البلاد وإنه سيخصص بعض الوقت للراحة واستعادة طاقاته قبل الإدلاء بأي تعليقات أخرى.

وكان ديوكوفيتش قد تقدم باستئناف ضد قرار “أليكس هوك” وزير الهجرة الأسترالي والذي بناء على صلاحياته الحالية ألغى تأشيرة اللاعب الصربي للمرة الثانية بداعي أنه يشكل خطرا على البلاد لأن وجوده سيشجع الاتجاه المناهض للقاح فيروس كورونا وسط أسوأ موجة عدوى في البلاد في الوقت الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الحدود الأسترالية قد احتجزت ديوكوفيتش في 6 من شهر يناير الجاري قبل إطلاق سراحه في العاشر من الشهر ذاته ثم احتجزته مرة أخرى أمس السبت في انتظار قرار المحكمة.

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