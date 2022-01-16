مفاجأة مدوية..غينيا الإستوائية تهزم الجزائر حاملة لقب كأس أفريقيا

وضع منتخب غينيا الإستوائية لكرة القدم حداً لسلسلة الجزائر في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة عند 35 مباراة بعدما سجل “إستيبان أوبيانغ” هدفاً في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده لتحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب 1-صفر في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وتلقى أوبيانغ تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية تابعها في الشباك من مدى قريب في مرمى رايس مبولحي حارس الجزائر في الدقيقة 70.

وكان منتخب الجزائر، بطل نسخة 2019 في مصر، قريباً من معادلة الرقم القياسي لإيطاليا في عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة والذي سجلته العام الماضي”37″، حيث لم تخسر الجزائر منذ أكتوبر 2018.

وبهذه المفاجأة تجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة التي تتصدرها ساحل العاج بأربع نقاط من مباراتين، تليها غينيا الإستوائية التي حققت انتصارها الأول في البطولة ثم سيراليون في المركز الثالث بنقطتين بعد تعادلها 2-2 مع ساحل العاج في وقت سابق اليوم.

وستلعب ساحل العاج ضد الجزائر يوم الخميس المقبل في ختام مباريات المجموعة في مباراة مصيرية، بينما تلتقي غينيا الإستوائية مع سيراليون.

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