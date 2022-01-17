ضمن منافسات الجولة الثامنة.. الأهلي طرابلس يتغلب على الخُمس

تمكن فريق الأهلي طرابلس من تحقيق الفوز أمام نظيره الخُمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وافتتح الخُمس التسجيل عن طريق لاعبه محمد أبو ستة من علامة الجزاء في الدقيقة 12، وبعد مرور 13 دقيقة؛ تمكن الأهلي من معادلة النتيجة عن طريق عبد الله العرفي من علامة الجزاء أيضًا.

وسجل المهاجم صالح الطاهر الهدف الثاني لرفقائه في الدقيقة 71، ثم قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق؛ حصل الأهلي طرابلس على ركلة جزاء نفذها بنجاح أحمد القديري، معلنًا رفع رصيد فريقه إلى 13 نقطة محتلاً المركز الثالث.

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