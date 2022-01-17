ساعات محدودة.. وينطلق حفل الإعلان عن جوائز “فيفا”

تحتضن مدينة زيوريخ السويسرية حفل جائزة أفضل لاعب في العالم 2021 السنوي، والذي سيشهد تقديم العديد من الجوائز في مختلف فئات كرة القدم خلال العام.

من المنتظر أن يشهد الحفل إقامة العديد من العروض الفنية إضافة إلى عرض وتقديم العديد من الجوائز المنتظرة لنخبة كرة القدم العالمية من أفضل لاعب ولاعبة في 2021 وجائزة أفضل المشجعين واللعب النظيف وأفضل حارس وحارسة مرمى إضافة إلى أفضل مدرب ومدربة خلال العام.

ويتنافس كلٌّ من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إضافة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وسيكون المصري محمد صلاح متواجدًا كمنافس رئيس في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثانية في غضون أربع سنوات، بعد المستوى الكبير الذي قدمه العام الماضي.

وسيقدم لاعب توتنهام هوتسبير السابق جيرمان جيناس، إضافة إلى المذيعة البريطانية ريشمين شودوري، الحفل الذي سيجري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية