سلة النصر تتفوق على الهلال بـ 22 نقطة

بنغازي 17 يناير 2022 (وال)- نجح فريق النصر في التفوق على جاره الهلال بفارق ( 22 ) نقطة، بواقع ( 74) مقابل (52) نقطة، ضمن حساب الجولة الثالثة من المرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة.

المباراة التي أقيمت أمس الأحد بقاعة الراحل نبيل بن غزي المغطاة للألعاب الرياضية بنادي النصر، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من الدولي ( هيثم الساروي ) حكمًا أولا، و (إبراهيم شوشان ) حكمًا ثانيًا، و ( جلال الورفلي ) حكمًا ثالثًا، نجحت فيها سلة النصر من التفوق في شوطي المباراة، لاسيما وأن الهلال حاول العودة على صعيد النتيجة في كل ربع من أرباع اللقاء.

نتائج الأشواط الأربعة جاءت على النحو التالي :

الحصة الأولى: تمكنت فيها سلة النصر من التفوق على الهلال بفارق ( 11 ) نقطة، بواقع ( 21 ) مقابل ( 10 ) نقاط.

الحصة الثانية: واصل فيها النصر التقدم على صعيد النتيجة بفارق ( 3 )، بنتيجة (19) مقابل (16) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لصالح النصر بنتيجة( 40 نقطة مقابل 26 ) نقطة.

الحصة الثالثة: انتهت لمصلحة النصر أيضًا بفارق ( 5 ) نقاط، بواقع ( 18 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الحصة الرابعة: نجح النصر في الظفر بها بفارق ( 3 ) نقاط، بواقع ( 16 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

لتكون الحصيلة النهائية للشوط الثاني لمصلحة النصر بفارق ( 34 مقابل 26 ) نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن لاعب النصر ( محمد بوزقية ) الشهير بـ ميدو ، كان قد تميز فيها هذا اللقاء من ناحية الأكثر تسجيلا في اللقاء، بتسجيله ( 28 ) نقطة، منها ( 3 ) ثلاثيات، جميعها جاءت في الربع الأول، وأما على صعيد وحصيلة الثلاثيات في المباراة من جانب الفريقين، فإنها وصلت إلى ( 10 ) ثلاثيات، منها ( 7 ) ثلاثيات للنصر ، وعدد ( 3 ) للهلال. (وال) س أ/ ر ت

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