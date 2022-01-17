“الرياضة الفرنسية”: ديوكوفيتش لن يلعب “رولان غاروس” دون تطعيم

يُتوقع أن تمنع السلطات الفرنسية المصنف الأول عالميًا، نوفاك ديوكوفيتش، من المشاركة في فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام، بعد أن قالت وزارة الرياضة اليوم الاثنين أنه لن يكون هناك أي استثناءات من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها البلاد للحد من انتشار كورونا.

وأعطى البرلمان الفرنسي موافقته النهائية يوم الأحد على أحدث إجراءات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، ومنها “جواز اللقاح” الذي اعترض عليه محتجون مناهضون للقاحات، حيث صوت النواب بواقع 215 مؤيدًا مقابل 58 معارضًا، مما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأفادت وزارة الرياضة الفرنسية أن “اللوائح واضحة وسيتم فرض جواز اللقاح بمجرد صدور القانون وسيَنطبق الأمر على كل مشجع أو رياضي محترف حتى إشعار آخر.

تجدر الإشارة إلى أن “ديوكوفيتش”، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات، “وهو رقم قياسي من بينها آخر ثلاث نسخ”، قد غادر أستراليا في وقت متأخر يوم الأحد بعد أن أيدت المحكمة الاتحادية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرته، لتنهي بذلك عدة أيام مليئة بالإثارة حول قواعد دخول البلاد الخاصة بكورونا وعدم حصول اللاعب الصربي على التطعيم، وبموجب قانون الهجرة؛ لا يمكن الآن منح ديوكوفيتش تأشيرة أخرى لمدة ثلاثسنوات، ما لم يوافق وزير الهجرة الأسترالي على وجود أسباب قاهرة.

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