الدوري الليبي الممتاز..الاتحاد يواصل تصدره المجموعة الثانية

طرابلس 17 يناير 2022 (وال) -تابع فريق الاتحاد سلسلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية، وذلك عقب تفوقه على الأولمبي بخماسية نظيفة، لحساب الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على أرضية ملعب أبوسيلم.

هذه المقابلة توسطها الحكم الدولي محمد سعد الشحومي، انتهى شوطها الأول من دون أهداف، خاصة أن كلاهما بالنصف الأول لم يشكلا خطرا كبيراعلى المرميين، مع أفضلية نسبية للأولمبي، لكنها دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بينهما.

أما الشوط الثاني فقد شهد بدأ المدافع سند الورفلي، بخماسية الاتحاد، وذلك عندما ركن الكرة الحرة المباشرة على يمين الحارس أسامة المندلسي، معلنا عن أول أهداف اللقاء عند الدقيقة ( 49 ).

وعند مطلع الدقيقة ( 70 ) تمكن العاجي كوامي ألفونسو، من تسجيل ثاني أهداف اللقاء برأسية، وضعها في السقف العلوي للحارس أسامة المندلسي.

وشهدت الدقيقة ( 77 ) الهدف الثالث باللقاء، وذلك عندما قدم المهاجم معاذ عيسى، من خلال مهاراته ومتلاعبا بمدافعي الأولمبي وواضعا كرته على يمين حارس الأولمبي.

واحتسب حكم اللقاء محمد الشحومي، ركلة جزاء للاتحاد، بعد عرقلة أحمد الهرام، من قبل طارق بشارة، تقدم لها أحمد الهرام، مسجلا بذلك الهدف الرابع في الدقيقة ( 80 )، ليختتم مهرجان الأهداف لاتحاد البديل محمد الخليل، في الدقيقة ( 90 ) متابعا عرضية العاجي كوامي ألفونسو.

يشار إلى أن حكم اللقاء محمد الشحومي، قد أشهر الكرت الأحمر في ثلاث مناسبات، حيث طرد كل من محمد القرماجي، والحارس أسامة المندلسي من جانب الأولمبي، وذلك في الدقيقتين ( 69 )و ( 90 )، بينما طرد ناجي داره مدافع الاتحاد في الدقيقة ( 94 ).

وبهذا الفوز واصل الاتحاد تصدره لفرق المجموعة الثانية، ببرصيد (18) نقطة، في حين تجمد رصيد الأولمبي عند النقطة (11) محتلا الترتيب الخامس. (وال طرابلس) س إ / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال