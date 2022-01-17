الأخضر ودارنس يفتتحان مباريات الأسبوع التاسع

تتفح مباريات الأسبوع التاسع يوم غد الثلاثاء بمباراة وحيدة تجمع فريق الأخضر بفريق دارنس بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

مباريات الجولة الختامية لمرحلة الذهاب تستكمل يوم الأربعاء بمباراتين حيث يواجه فريق الصداقة خليج سرت بملعب شيخ الشهداء في اللقاء الأول؛ وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق التعاون في أجدابيا فريق التحدي في حين تختتم مباريات الجولة يوم الخميس بلقاء قمة يجمع فريق الأهلي بنغازي بجاره فريق النصر بملعب بنينا, ويستقبل في نفس اليوم فريق شباب الجبل فريق الهلال بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

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