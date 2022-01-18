الاتحاد يكتسح الأولمبي بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثامنة

فاز فريق الاتحاد على نظيره الأولمبي بخماسية دون ردٍّ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز على أرضية ملعب أبوسليم.

وجاءت أهداف المباراة الخمسة لحامل اللقب الاتحاد جميعها في الشوط الثاني، حيث تناوب على تسجيلها كلٌّ من سند الورفلي وكوامي ألفونسو ومعاذ عيسى وأحمد الهرام، واختتم اللاعب محمد خليل مسلسل الأهداف الخمسة.

وأكد الاتحاد، بعد هذا الانتصار، أحقيته في اعتلاء قمة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد الأولمبي عند النقطة 11 محتلاً المركز الخامس.

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