بوركينا فاسو تضمن التأهل بعد تعادلها مع إثيوبيا

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات لقاء منتخب بوركينا فاسو في مواجهة نظيره الإثيوبي في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.

وسجل المنتخب البوركيني هدف التقدم في المباراة عن طريق لاعبه سيريل بيالا في الدقيقة 25، ومن ثم عدل جيتانيه كيبيدي النتيجة للمنتخب الإثيوبي من علامة الجزاء في الدقيقة 52.

يُذكر أنه بعد هذا التعادل؛ رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى أربع نقاط، محتلاً المركز الثاني الذي يؤهله مباشرة لدور الـ 16، فيما ودّعت إثيوبيا كأس الأمم بعدما حصدت نقطة وحيدة.

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