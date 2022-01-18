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بوركينا فاسو تضمن التأهل بعد تعادلها مع إثيوبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات لقاء منتخب بوركينا فاسو في مواجهة نظيره الإثيوبي في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.

وسجل المنتخب البوركيني هدف التقدم في المباراة عن طريق لاعبه سيريل بيالا في الدقيقة 25، ومن ثم عدل جيتانيه كيبيدي النتيجة للمنتخب الإثيوبي من علامة الجزاء في الدقيقة 52.

يُذكر أنه بعد هذا التعادل؛ رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى أربع نقاط، محتلاً المركز الثاني الذي يؤهله مباشرة لدور الـ 16، فيما ودّعت إثيوبيا كأس الأمم بعدما حصدت نقطة وحيدة.

 

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قناة 218 الليبية

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