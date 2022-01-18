وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي المختار بطبرق بعد الانتهاء من صيانته

طبرق 18 يناير 2022 (وال) -افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، أمس الأثنين الملعب الرئيسي لنادي المختار بمدينة طبرق.



وقال المتحدث الرسمي بأسم وزارة الرياضة ربيع خليفه ” أن مراسم الافتتاح جاءت بحضور عدد كبير من الشخصيات على رأسهم عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق عبدالنبي الصالحين، والسفير السابق لدولة ليبيا عبدالمجيد سيف النصر، وبحضور شخصيات رياضية مهتمة بالشأن الرياضي بالمدينة.

وجاء هذا الافتتاح بعد خضوع الملعب لعملية الصيانة والتطوير والتحوير خلال الفترة الماضية، وأضاف المتحدث باسم وزارة الرياضة أن وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، أكد خلال مراسم الافتتاح بأن ملعب نادي المختار هو إضافة جديدة لتوفير بنية تحتية جيدة للرياضيين، وذلك لتشجيعهم على العطاء المستمر، مؤكدا بأن بعض المناطق البعيدة جدا يعانون من عدم توفر بيئة رياضية مناسبة منذ سنوات عديدة، ومن هذا المنطلق أخذت وزارة الرياضة على عاتقها شعار البناء والصيانة والتطوير للرفع من معاناة الرياضيين، و مستوى البنية التحتية للرياضة خدمة للصالح العام.

الجدير بالذكر، أن الوزارة اطلقت خطة استراتيجية للنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية فى مختلفة المدن والمناطق التي تعاني بنيتها التهالك والإهمال.(وال طبرق) م ص / س خ.

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