ميلان يفقد نتيجة مباراته أمام سبيزيا في الجولة 22 من الكالشيو

أضاع ميلان فرصة تصدر الدوري الإيطالي مؤقتًا بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف على أرضه وبين جماهيره أمام سبيزيا، في الجولة 22 من المسابقة.

وتقدم ميلان عبر رافائيل لياو في الدقيقة الأولى من الشوط الأول قبل أن يدرك كيفن أجودلو التعادل لسبيتسيا في الدقيقة 64، وفي الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي في الشوط الثاني؛ سجل إيمانويل جياسي الهدف الثاني لسبيتسيا ، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة؛ تجمد رصيد ميلان عند النقطة الثامنة والأربعين ليبقى في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الإنتر المتصدر، فيما وصل سبيزيا للنقطة 22 في المركز 14.

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