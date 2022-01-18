وزير الرياضة يفتتح الملعب الرئيسي لنادي حطين الرياضي بالتميمي

التميمي 18 يناير 2022 (وال) -افتتح وزير الرياضة بالحكومة عبدالشفيع الجويفي، اليوم الثلاثاء، الملعب الرئيسي لنادي حطين الرياضي بمنطقة التميمي، جنوب مدينة درنة بالجبل الأخضر.



المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة ربيع خليفه قال “أن الوزير الافتتاح جاء بحضور عدد كبير من مشائخ وأعيان وأهالي المنطقة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة و التعشيب بالملعب، والتي جاءت بدعم كامل من وزارة الرياضة.

وأضاف خليفة أن الوزير القي كلمة مقتضبة أعلن فيها رسميا افتتاح الملعب، وقدم فيها الشكر والثناء لأهالي منطقة التميمي على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، مؤكدا لهم بأن الهدف من هذه الأعمال هو إحياء المرافق الرياضية خدمة لقطاع الرياضة والأندية فى ليبيا”.

يشار أن الجويفي،يقوم بجولة تفقدية، للمنطقة الشرقية، وذلك من أجل الوقوف على مواقع المشروعات التي تنفذها الوزارة، ولمتابعة سير العمل فى مختلف المرافق الرياضية، ومدى نسبة إنجاز الأعمال فيها، لمعالجة أي معوقات أو عقبات للشركات المنفذة لتلك المشاريع.(وال التميمي) س خ.

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