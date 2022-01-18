الجولة التاسعة تشهد مباراة ديربي بنغازي

تقام يوم غد الأربعاء مبارتان تجمع فريق الصداقة بخليج سرت في اللقاء الأول؛ والتعاون والتحدي في المباراة الثانية

مباريات مرحلة ذهاب الدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى تختتم يوم الخميس بمباراة تجمع فريق شباب الجبل بفريق الهلال بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء وفي نفس اليوم تتوجه الأنظار إلى ملعب بننيا حيث يستضيف لقاء ديربي بنغازي الذي يجمع فريق النصر بجاره فريق الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

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