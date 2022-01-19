الأخضر ينتصر على دارنس بثلاثية نظيفة

تمكن فريق الأخضر من تحقيق الفوز على نظيره دارنس بثلاثية نظيفة، على أرضية ملعب شيخ الشهداء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيطر الأخضر على مجريات المباراة منذ البداية، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب محمد ترواري، ثم عزز المحترف الأنغولي أري بابل النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 55، وبعد ثلاث دقائق نجح المهاجم أحمد كراوع في تسجيل الهدف الثالث لفريقه.

جديرٌ بالذكر أن فريق الأخضر حافظ، بهذا الانتصار، على وصافة ترتيب المجموعة ورفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد درانس عند النقطة التاسعة، محتلاً المركز الخامس.

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