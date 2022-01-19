المغرب تتأهل في صدارة المجموعة الثالثة

حسم المنتخب المغربي صدارة مجموعته الثالثة في كأس أمم أفريقيا، رغم تعادله مع منتخب الغابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقدم المنتخب الغابوني في الدقيقة 21 عن طريق جيم ألفينيا، وفي الدقيقة 73 عدلت المغرب النتيجة بأقدام سفيان بوفال، ثم تقدمت الغابون مجددًا بهدف سجله المغربي نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

وبعد ثلاث دقائق؛ نجح نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في إدراك هدف التعادل لصالح المغرب، التي رفعت رصيدها إلى سبع نقاط في قمة المجموعة، فيما حلّ المنتخب الغابوني في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

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