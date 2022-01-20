الدوري الممتاز .. الصداقة يزيد من متاعب الخليج .. والتحدي يفقد لقاءه أمام التعاون

أجدابيا 20 يناير 2022 (وال) _ جرت – أمس الأربعاء – باقي مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ‘وذلك بإقامة مبارتان موزعات على ملعبان.

فعلي ملعب ( 10 ) يونيو في مدينة أجدابيا ‘ فقد فريق التحدي مباراته أمام مستضيفه التعاون بنتيجة هدف دون رد’ في المباراة التي قادتها صافرة الحكم الدولي ( عبد الحميد قشيرة ).

التعاون الباحث عن فوزه الثالث هذا الموسم’ والطامح للصعود إلى المرتبة الخامسة سعى جاهدا منذ بداية اللقاء تحقيق الانتصار ‘ بينما دخل التحدي المقابلة من أجل تحسين موقعة على لائحة سلم ترتيب المجموعة.

هذا و شهدت الدقيقة ( 68 ) هدف اللقاء الوحيد’ وذلك عن طريق تصويبة قوية من خارج منطقة عمليات التحدي صوبها اللاعب ( جعفر الشلوي ) خادعة الحارس ( حسن المجبري ).

وبهذا الفوز حقق التعاون فوزه الثالث بالمسابقة الليبية هذا العام واصلا إلى النقطة (11)’ ومحتلا بها الترتيب الخامس’ فيما تكبد التحدي الخسارة السادسة هذا الموسم’ لاسيما أن الفريق يحتل الترتيب ما قبل الأخير برصيد ( 5 ) نقاط.

فعلى ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء زاد الصداقة من متاعب ومعاناة خليج سرت’ عقب تفوقه عليه بنتيجة هدف وحيد’ وذلك لحساب أخر جولة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي.

هذا وجاء هدف المباراة الوحيد والتي توسطها الحكم ( زيدان قرين )’ عن طريق محترف الصداقة التونسي ( حمزة الهمامي )’ وذلك في الدقيقة ( 6 ).

وبهذا الفوز أضاف فريق الصداقة ثلاثة نقاط مهمة’ واصلا إلى النقطة ( 10 )’ ومحتلا بها الترتيب السادس’بينما لا يزال خليج سرت في المركز الأخير في المجموعة الأولى’ برصيد ( 3) نقاط. (وال _ أجدابيا) س أ / ه ع

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