رسميًا.. الاتحاد يعلن تولي “الكوكي” تدريب الفريق الأول

أعلن نادي الاتحاد التعاقد، بشكل رسمي ،مع المدرب التونسي محمد الكوكي خلفا للإيطالي جوسيبي سانسينو الذي تم فسخ عقده بالتراضي عقب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأشرف المدرب التونسي الجديد على تدريبات الفريق قبل الإعلان الرسمي، وشارك كل لاعبي حامل اللقب في التدريبات، بمن فيهم محمد زعبية الذي عاد بعد غياب، بداعي الإصابة، دام لمدة 45 يومًا.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الاتحاد يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، حاليًا، برصيد 18 نقطة، قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب.

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