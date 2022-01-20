أمام خليج سرت.. الصداقة يحقق الانتصار الثالث له في “الممتاز”

تمكّن فريق الصداقة من تحقيق الفوز على نظيره خليج سرت في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة التاسعة لحساب مرحلة الذهاب من مباريات المجموعة الأولى من الدوري الليبي.

وانتهى اللقاء، الذي أقيم على أرضية ملعب شيخ الشهداء في البيضاء؛ بفوز أبناء مدينة شحات بنتيجة هدف دون ردٍّ، سجله اللاعب حمزة حمامي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع الصداقة رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس، بعدما خاض تسع جولات تمكّن خلالها من الفوز في ثلاث مباريات إضافة إلى تعادل وحيد، وتعرّض لخمس هزائم.

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