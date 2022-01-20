لجنة التحكيم ببنغازي تُنظّم امتحانات نظرية للحكام الجدد

بعد دورة استمرت ثلاثين يوماً، نَظّمت لجنة التحكيم الفرعية بنغازي امتحانات نظرية للمشاركين في الدورة، وذلك بمقر الجامعة الدولية بالمدينة.

وخاض الامتحانات النظرية ما يزيد على أربعين مشاركاً في دورة الحكام الجدد، من مدن بنغازي والمرج والمناطق المجاورة، حيث قدّمت لهم اللجنة المشرفة ما يقرب خمسة عشر سؤالاً حول التحكيم ومقاسات الملعب، وغيرها من الأمور المتعلقة بالتحكيم.

ويأمل المسؤولون عن الدورة في أن يجتاز الامتحانات أكبر عدد من المشاركين، وذلك من أجل الدفع بدماء جديدة وبعناصر شابة في التحكيم الليبي، لدعم هذا المجال وإنجاحه.

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