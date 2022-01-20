التعادل الإيجابي يحسم مباراة إشبيلية وفالنسيا في الليغا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فالنسيا مع ضيفه إشبيلية على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح إشبيلية باب التسجيل عن طريق الفرنسي مختار دياخابي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة السابعة، وتعادل فالنسيا عند الدقيقة الرابعة والأربعين بواسطة البرتغالي غونزالو غويديس، وشهدت المباراة حالة طرد لقائد فالنسيا خوسيه لويس غايا عند الدقيقة التاسعة والثمانين.

بهذه النتيجة رفع فالنسيا رصيده إلى تسع وعشرين نقطة في المركز التاسع، فيما أصبح رصيد إشبيلية خمساً وأربعين نقطة في المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

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