بهزيمة قاسية أمام ساحل العاج.. الجزائر حاملة اللقب تُودّع كأس أفريقيا

ودّعت الجزائر حامل اللقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، من دور المجموعات، بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج اليوم الخميس، ليتأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة.

وفي أولى العثرات في مباراة اليوم، أهدر المنتخب الجزائري -متذيل المجموعة الخامسة- ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم، وتصدى حارس ساحل العاج لمحاولة خطيرة من اللاعب الجزائري “إسلام سليماني”.

تقدّم منتخب ساحل العاج أولاً في الدقيقة 24 بعدما توغل “نيكولا بيبي” داخل المنطقة من جهة اليمين، ثم مرر كُرة لـ”فرانك كيسي” أمام المرمى ليسددها مباشرة في الشباك على يمين الحارس الجزائري، ثم ضاعف “إبراهيم سنغاري” حصيلة الكوت ديفوار في الدقيقة 39، بعدما أرسل “سيرج أورييه” الكرة داخل المنطقة من ركلة حرة قابلها سنغاري بضربة رأس قوية، فيما سجل “بيبي” الهدف الثالث في الدقيقة 54، بعد أن توغل داخل المنطقة وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى.

وقلّص منتخب الجزائر الفارق بواسطة “سفيان بن دبكة”، الذي استفاد من تمريرة من عيسى ماندي ليُحوّلها بن دبكة برأسه في الشباك، فيما ألغى الحكم هدفين لمنتخب ساحل العاج سجلهما “كيسي” و”سيباستيان آلير”، بداعي التسلل.

وكان رياض محرز أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 59، بعد أن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر، وكاد منتخب الجزائر أن يتقدّم في الدقيقة 21 من الشوط الأول، فبعد ركلة ركنية وصلت الكرة إلى إسماعيل بن ناصر، الذي سددها مباشرة ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت من الملعب.

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