غامبيا تُصعّب مهمة تونس بفوزها عليها بهدف قاتل

خطف البديل “أبلي غالو” هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتصعق غامبيا منافستها تونس بالفوز عليها 1-0، وتحسم المركز الثاني بالمجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة بالكاميرون اليوم الخميس.

وسدد “غالو” كرة قوية تابعها حارس مرمى تونس “البشير بن سعيد”، وهي تسكن الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

ورفعت غامبيا -التي تشارك لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية- بهذا الفوز رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع مالي المتصدرة التي فازت 2-0 على موريتانيا، لكن مالي تتفوق بفارق الأهداف، فيما حلّت تونس في المركز الثالث وستواجه نيجيريا في دور الــ16.

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