بنغازي| افتتاح قاعة كرة اليد بالمدينة الرياضية بعد صيانتها

بنغازي 20 يناير 2022 (وال)- افتتح مدير مكتب المشروعات ببلدية بنغازي أسامة الكزة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد مارك أندري فرانش، قاعة كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي عقب صيانتها مؤخرًا بدعم من الإتحاد الأوروبي.

قاعة كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي، خضعت لأعمال ترميم كبيرة كجزء من برنامج “بلديتي” الممول من قبل الإتحاد الأوروبي، سيستفيد منها قرابة 6000 عضوًا بالاتحاد كرة اليد من بينهم 1200 امرأة. (وال) أ ف/ ر ت

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