دوري الأضواء .. برأسيتين الأهلي طرابلس يتفوق على أبوسليم

الزاوية 21 يناير 2022 (وال)- نجح فريق الأهلي طرابلس في تخطي أبوسليم بثنائية نظيفة، ضمن حساب الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جمعت الفريقين الخميس على أرضية ملعب نادي الأولمبي في مدينة الزاوية، توسطها الحكم ( حمزة الثموني ) ، لم تهتز فيها الشباك طيلة الـ 45 دقيقة الأولى ، بصرف النظر على تلك الهجمات التي شهدها النصف الأول من المقابلة، لاسيما أن الأفضلية كانت للأهلي الطامح لمواصلة نتائج الإيجابية وملاحقة المتصدر الاتحاد.

في الشوط الثاني؛ بلغت الإثارة ذروتها من الفريقين، وكادت رأسية المهاجم ( محمد الغنودي ) في الدقيقة (78) أن تعانق شباك الحارس ( محمد نشوش )، لكنها غالطت الخشبات الثلاثة.

في حين أستطاع البديل ( معتز المهدي ) في الدقيقة (81) من تسجيل أول أهداف اللقاء، وذلك برأسية وضعها على يسار الحارس ( معاد المنصوري )، مستفيداً من التمريرة العرضية التي أرسلها زميلة ( علي معتوق ).

ومن ركلة ركنية نفذها ( محمد المنير ) في الدقيقة (83) تمكن المدافع ( منصور رزق ) من مضاعفة النتيجة بهدف ثان، وذلك بضربة رأسية، لم يتمكن ( معاد المنصوري ) أبعادها عن مرماه.

وبهذا الفوز رفع فريق الأهلي رصيده من النقاط إلى (16)، متقدماً إلى المرتبة الثانية على لائحة سلم ترتيب المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد أبوسليم عند النقطة (10) محتلاً بهما الترتيب السادس. (وال) س أ / ر ت

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