الدوري الممتاز .. هاتريك النيجيري ” باسكال ” يقود الخمس للفوز على الشط

طرابلس 21 يناير 2022 (وال)- لقّن فريق الخمس نظيره الشط درساً تهديفياً، عقب تفوق عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن حساب الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على أرضية ملعب علي الزقوزي، يدين فيه فريق الخمس في هذا اللقاء إلى لاعبه المحترف النيجيري ( باسكال )، الذي بدوره تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ” هاتريك “، حيث بدأت الصحوة التهديفية للخمس بواسطة النيجيري ( باسكال )، وذلك في الدقيقة (12) عن طريق رأسية، مستغلاً عرضية زميلة (وليد أبو فارس ).

وعاد نفس اللاعب النيجيري (باسكال ) في الدقيقة (17) ليتمكن من إمضاء الهدف الثاني ، بعد أن راوغ أحد مدافعي الشط ، واضعاً كرته على يمين الحارس معلناً عن ثاني الأهداف، وعند الدقيقة (3+45) أعلن حكم اللقاء ( أيوب الفرجاني ) عن ركلة جزاء للخمس ليتقدم لها ( محمد أبوستة ) معلناً عن ولادة الهدف الثالث باللقاء.

في الشوط الثاني، أستعاد الشط توازنه، ونجح في الوصول إلى مرمى الخمس، بعد أن كثف من هجماته ، ومع مطلع الدقيقة (56) نجح لاعب الشط ( أحمد الحداد ) من تسجيل أهول أهداف فريقه ، وذلك إثر تسديدة قوية من خارج مناطق الجزاء.

وشهدت الدقيقة (85) كرة طويلة للشط داخل مناطق عمليات الخمس ، ليتسلل من بينهما المهاجم الكاميروني ( موسى أمادو ) الهدف الثاني لفريقه مقلصاً الفارق إلى هدف وحيد، لكن صحوة المهاجم النيجيري ( باسكال ) حالت دون ذلك ، لينجح الأخير بأطلاقة من وسط الملعب من تسجيل الهدف الرابع لفريقه والثالث له شخصياً بالمباراة، وذلك في الدقيقة (87).

وبهذا الانتصار ، أضاف فريق الخمس ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده ، ليصبح بذلك ( 9 )نقاط، محتلا بها الترتيب السابع، فيما تذيل الشط فرق المجموعة الثانية برصيد نقطتين. (وال) س أ/ ر ت

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