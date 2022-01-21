الاتحاد الليبي لكرة الطائرة يُشكل لجنة الدور السداسي للدرجة الأولى

بنغازي 21 يناير 2022 (وال)- أصدر رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطائرة عدنان البكباك، قرار رقم (2) لسنة 2022 م؛ بشأن اختيار لجنة للدور السداسي لكرة الطائرة الدرجة الأولى.

هذا وجاء نص المادة المادة الأولى من القرار بتكليف السيد خيري علي دوه رئيسًا، والسيد عادل الرياني نائبًا، والسيد حسن الحضيري مقررًا، والسادة إدريس عبد الدائم، علي المشكالي لجنة الحكام، وعضوية كلا من إبراهيم نصر، ووجدي القمبري، وأحمد التريكي، وفرج الجعيبي، وإدريس العوف، ومنير درز، والسيد فرج الأعوج المكتب الإعلامي، كما نصت المادة الثانية بأن على الجميع التعاون مع هذة اللجنة. (وال) م ب/ ر ت

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