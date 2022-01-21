خاص | بوخريص يكشف لـــ “وال” عن آخر الأعمال بمعلب شهداء بنينا

بنينا 21 يناير 2022 (وال)- كشف مدير مكتب المشروعات بالمنشأت الرياضية في المنطقة الشرقية المهندس ” محمد بوخريص”، عن آخر التطوارات ومراحل العمل في صيانة ملعب شهداء بنينا لكرة القدم، والذي يحتضن مجريات بطولة الدوري الليبي، وكل المباريات الودية واللقاءت الدولية خاصة بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تشارك فيها ليبيا بفريقين الاتحاد والأهلي طرابلس.

وقال بوخريص – في تصريحات خاصة لمراسل وال – إن سبب هذه الصيانة المستعجلة؛ هو طلب” الكاف” من المكتب إجراء صيانة، وذلك لأن هذا الملعب ستجري على أرضه مجريات بطولة الكونفدرالية، حيث إن الملعب يحتاج إلى صيانة فورية وعاجلة.

واكد بوخريص أن مكتب المشروعات استئانف أعمال الصيانة والتي تستهدف دكة البدلاء، وخطوط تصريف المياه إضافة إلى أعمال النظافة العامة والصيانة الدورية، وصيانة المصابيح داخل غرف الرياضيين، إضافة إلى أعمال النجارة وفق المواصفات التي طلبها الكاف من مكتب المشروعات بالمنشأت الرياضية.

وأضاف بوخريص أن أعمال الصيانة وصلت إلى مرحلة جيدة، مؤكدًا أن الشركة المنفذة لهذا المشروع تواصل العمل من أجل استكماله، ولأجل تمكين الأندية الرياضية من إجراء لقاءت الدوري الليبي الممتاز، كما أكد أن المكتب سيقوم بإنهاء هذه الصيانة قبل انطلاق مجريات اللقاءات الدولية. (وال) ع م/ ر ت

تقرير| عبد السلام شقلبان

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