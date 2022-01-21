خاص| فريق براعم الأهلي بنغازي يُمطر شباك الوحدة العربية بسداسية في دوري الفئات

بنغازي 21 يناير 2021 (وال)- حقق براعم الأهلي بنغازي فوزًا ساحقًا على براعم الوحدة العربية، بسداسية ضمن مجريات دوري فئة البراعم الذي يُشرف عليه وينظمه الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي.

وانطلقت مجريات اللقاء بصافرة الحكم ” محمد العبدلي” بمساعدة حكم أول ” محمد اشتيوي” والحكم الثاني “ربيع الشوشان”، لتنطلق مجريات لقاء كان لبراعم الأهلي دون منازع حيث زار شباك الوحدة العربية في ست مناسبات.

وجاء الهدف الأول من توقيع مهاجم الأهلي ” “محمد العرفي” في الدقائق الخمس الأولى بعد استفادته من تمريرة باغتت دفاع براعم الوحدة العربية ولم تمضي ست دقائق أخرى حتى استطاع اللاعب ” منذر بن حليم” من تسديد كرة سكنت في شباك مرمى براعم الوحدة، حتى جاءت الدقيقة 31 ليقوم نفس اللاعب بهز شباك خصمه مرة أخرى، فيما جاء الهدف الرابع من توقيع ” حسن موسى حسن” في الدقيقة 40، وليطلق العبدلي صافرته إيذانا بانتهاء الشوط الأول من مجريات اللقاء.

وانطلق الشوط الثاني الذي زاد من عزيمة براعم الأهلي، وليواصلوا إطلاق قذائفهم الكروية على شباك نظيرهم، حيث جاءت الدقيقة 56 والتي كان لمهاجم الأهلي ” محمد وائل ” فيها هدفا ليكون خامس أهداف اللقاء، تلاه هدف في الدقيقة 59 للاعب “حسن موسى”، والذي ختم مهرجان أهداف اللقاء فيما ضل فريق الوحدة العربية على نفس الحال في شوط المباراة الأول.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية؛ قال مدرب فريق البراعم فئة (ب) ” صلاح الأوجلي” إن التمرينات التي جرت في ملعب الجانبي بنادي الأهلي في منطقة الزيتون، والتي انطلقت في نوفمبر من العام الماضي، تمكنا من خلالها من إعداد حوالي 23 لاعبًا من البراعم إعدادًا جيدًا، ثلاثة منهم حراسًا.

وقال الأوجلي: “بعد 4 أسابيع من اللعب لا زالنا تحت الاختبار، وإن الفريق حصد 16 نقطة في الدوري، وإن النتيجة هذه تؤكد على إيجابية الوضع للفريق”. (وال) ع م/ ر ت

تقرير| عبدالسلام شقلبان

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال