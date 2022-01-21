المدينه يهزم المحله ويبتعد موقتا عن المؤخرة

أخبارليبيا24_خاص

حقق فريق المدينه فوزا هاما على جاره المحله اليوم الجمعة بنتيجة 2-0 في على ارضيه ملعب الجميل. في إطار الجولة التاسعه من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبادر المدينة بالتسجيل بشكل مبكر بعد نجاح البرازيلي ماتياس هنريكي في تحويل ضربه جزاء لهدف. في الدقيقه 3 من ضربة جزاء وعزز محمد ناصر النتيجة للحواته بهدف ثاني في الدقيقة 90+7.

وهذا الانتصار هو الاول للمدينه في اخر 7 مباريات للفريق والثاني له في الدوري وتكبد المحلة الهزيمة الثانية. في المسابقة ولم ينجح الفريق اَي تحقيق اَي انتصار منذ 7 جولات .

ورفع المدينه بهذا الفوز رصيد ه الى 11 نقطه في المركز السادس وتجمد رصيد المحله عند 9 نقاط في الترتيب التاسع.

وفي سياق متصل عزز مجلس إدارة نادي التعاون صفوف فريق كرة القدم بالنادي بضم المدافع التونسي حسام سليمان .. ليدعم الفريق خلال مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز .

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على فيسبوك الخبر، حيث كتب “مستمرين لتدعيم الصفوف والاستعداد للمرحلة القادمة بكل قوة” .

وأضاف لنرحب معاً بالوافد الجديد ابن تونس الشقيقة المدافع الصلب والمتدرج من نادي النجم الساحلي التونسي حسام سليمان .

وختم أهلا بك “حسام ” في القلعة الصفراء نبارك لك شرف ارتداء غلالة نادي البلاد .

ورغم بدايته المتعثرة في الجولات الأربع الأولى من الدوري إلا أن التعاون تماسك ونجح في العودة وتسجيل عدد من الانتصارات .

في حين يحتل التعاون المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة جمعها بتحقيق 3 انتصارات وتعادلين وفقدانه لأربع مباريات .