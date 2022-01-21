السويحلي يخطف نقطة ثمينة بتعادله مع الاتحاد

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تعادل فريق الاتحاد أمام ضيفة السويحلي اليوم الجمعة سلبيا دون أهداف على أرضية ملعب بوسليم في الجوله التاسعه للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وغلب على اللقاء الجانب التكتيكي وجاءت بمستوى متوسط ولم يخلق الللاعبين فرص للتهديف.

وواصل الاتحاد مشواره في الدوري دون خسارة من جانبه سجل السويحلي تعادله الثالث هذا الموسم و بنتيجة 0-0.

وعزز الاتحاد صدارته للمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة بينما أضاف السويحلي نقطة لرصيده ليصبح في المركز الثالث بـ 13 نقطة.