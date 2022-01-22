دوري الأضواء .. ” بثنائية ” المدينة يحقق فوزاً مهماً على المحلة

الجميل 22 يناير 2022 (وال) _ حقق فريق المدينة الأول لكرة القدم تفوقاً مهماً على المحلة بنتيجة هدفان دون رد، وذلك لحساب الجولة التاسعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب الجميل.

وبدأ المدينة هذا اللقاء الذي جرى – أمس الجمعة – بصافرة الحكم الدولي ( أحمد الشلماني )، مهاجماً ومتقدماً نحو مرمى الحارس ( حمزة البرجو )، والذي بدوره تلقت شباكه هدف مبكر من ركلة جزاء نفذها البرازيلي ( ماثيوس موتا ) بنجاح، وذلك في الدقيقة ( 3 ).

الدقائق المتبقية من زمن الحصة الأولى والثانية، حاول فيها المحلة العودة للمباراة في أكثر من مناسبة، لكنه اصطدم بتكتل دفاعي متين، في حين بحث جاهداً المدينة تعزيز النتيجة بهدف ثان من أجل ضمان الفوز، ونال ما يريد عندما تمكن (محمد ناصر) برأسية من مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني، وذلك في الدقيقة ( 6+90).

وبهذا الفوز رفع فريق المدينة رصيده من النقاط إلى ( 11 )، محتلاً المرتبة السادسة ضمن فرق المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد المحلة عند النقطة ( 9 ) واقعاً في المرتيبة ما قبل الأخيرة بالمجموعة ذاتها. (وال _ الجميل) س أ / ه ع

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