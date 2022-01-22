دوري الأضواء .. التعادل الإيجابي يسود لقاء الاتحاد المصراتي والأولمبي

مصراتة 22 يناير 2022 (وال) _ شهد ملعب مصراتة الدولي تعادلاً إيجابياً بهدف لمثلهما بين فريقا الاتحاد المصراتي و ضيفه الأولمبي، وذلك لحساب أخر جولات مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي قادتها صافرة الحكم الدولي (مفتاح العلمي).

ونجح فريق الأولمبي فاقد نتيجة الأسبوع الماضي أمام الاتحاد بخماسية في هذه المباراة التي جرت – أمس الجمعة – من تسجيل أول أهداف المقابلة مبكرا في الدقيقة ( 3 )،وذلك عن طريق مهاجمه ( طاق بشاره ).

الاتحاد المصراتي، صاحب النتائج الإيجابية في الأسابيع الماضية، حاول بقدر المستطاع تعديل الكفة في أكثر من مناسبة، وشكل لاعبوه العديد من الفرص السانحة ، هذا وأنتظر الاتحاد المصراتي حتى الدقيقة ( 90 )، ليتمكن لاعبه ( معتز المعروف ) و بتصويبة قوية معادلة النتيجة.

وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ، ليرفع الاتحاد المصراتي رابع الترتيب رصيده من النقاط إلى ( 12 ) نقطة، فيما أصبح الأولمبي خامس الترتيب برصيد ( 12 ) نقطة. (وال _ الجميل) س أ / ه ع

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