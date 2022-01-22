اخبار الرياضة

قطر تبيع أكثر من مليون تذكرة لكاس العالم في أقل من 24 ساعة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

22 يناير، 2022 12:12 م

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اخبار ليبيا 24

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