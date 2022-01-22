قُبيل انطلاق لقاء اليوم .. (وال) تستطلع أراء جمهوري الأهلي والنصر

بنينا 22 يناير 2022 (وال) _ أجرت وكالة الأنباء الليبية استطلاعاً حول آراء جمهوري النصر والأهلي بنغازي قبل انطلاق اللقاء، الذي سيجمع الفريقين في ملعب شهداء بنينا على تمام الساعة 6 مساءاً.

ويعتبر هذا اللقاء حدثاً صاخباً بين أحد أهم مدرستي كرة القدم في بنغازي، والتي أفرزت عدداً من نجوم كرة القدم على الصعيد المحلي والدولي.

الأهلي الذي تأسس في أبريل من عام 1947 أنجب عدداً من نجوم الكرة، منهم اللاعب الدولي ” أحمد بن صويد” و اللاعب الدولي ” علي البشاري” و اللاعب ” أحمد المصلي”.

فيما تأسس نادي النصر عام 1952، وخرج أسماء كروية كبيرة كالدولي ” عبدالسلام الشابي” والدولي ” فوزي العيساوي”، وغيرهم من النجوم المحليين والدوليين.

و جمع الفريقين قرابة (95) مواجهة بين ودية وأخرى رسمية منذ تاريخ تأسيس الفريقين، ولم تخلوا هذه اللقاءت من روح الحماس والتحدي، حيث أن شعبية الفريقين في مدينة بنغازي هي الأكبر بين باقي الأندية التي تحتضنها المدينة، وأن الجماهير تزين كل الأزقة وشوارع في المدينة بشعارات ورايات الفريقين قُبيل كل لقاء.

وفي استطلاع لأراء الجمهورين حول اللقاء المرتقب هذا المساء، أجرته _ وكالة الأنباء الليبية _ قال مشجع نادي “النصر “فيصل محمد” أنه يتمنى أن يكون اللقاء أخوي تسوده الروح الرياضية العالية، وأن يكون طاقم التحكيم أكثر يقضة، فيما قال أحد مشجعي نادي الأهلي” مسعود علي” أنه يتمنى لنادي الأهلي الفوز بعد كل هذه الجهود والتمرينات والإعداد البدني، مع تأكيده أن على الفريقين أن يلتزمان الروح الرياضية.

وحول التوقعات يرى مشجع نادي الأهلي ” محمد صالح” أن الفوز سيكون حليفاً لنادي الأهلي حيث أن الفريق تلقى إعداد بدني أثناء تمريناته، وأن معنويات اللاعبين عالية، لا سيما بعد الظفر بالصدارة والفوز على نادي الأخضر بثنائية.

ومن زاوية مقابلة يقول مشجع نادي النصر ” الشريف محمد” أنه مطمئن لهذا اللقاء، وذلك لأن فريقه مستعد وجاهز وإن حضور الجمهور للمران في مقر النادي بمنطقة البركة، أشعل الحماس في قلوب اللاعبين، متوقعاً نتيجة إيجابية لفريقه.

وحول مشاكل التحكيم قال أحد جمهور نادي الأهلي “يوسف المسماري” أن المطلوب من الحكام اليقضة التامة ومراعاة الأخطاء الكبيرة قبل الصغيرة، وذلك حتى لا تحدث أي مشكلة من شأنها أن توقف المباراة، داعياً إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة والتي تكررت مرات عديدة على أرضية ملاعبنا.

يذكر أن هذا اللقاء سيجمع الفريقين مساء اليوم على أرضية معلب شهداء بنينا، ضمن جولات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ويحتل نادي الأهلي صدارة المجموعة الأولى ب (24) نقطة بعد ثمان لقاءات، فيما حصد النصر (16) نقطة متمركزا في الترتيب الثالث للمجموعة ذاتها. (وال _ بنينا)

استطلاع: عبدالسلام المشيطي

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